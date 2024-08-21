نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من فيليكس بعد الوصول إلى تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق البرتغالي جواو فيليكس، على وصوله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي للعب معه الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد إعلان البلوز التعاقد مع جواو فيليكس قادم من أتلتيكو مدريد بشكل رسمي من أجل الاستفادة من خدماته مع الفريق الفترة القادمة.

تعليق فيليكس على الانضمام إلى تشيلسي

ووفقًا لما قاله فيليكس: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى تشيلسي ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ من جديد".

وواصل جوهرة البرتغال حديثه: "أستطيع أن أرى بعض الوجوه المألوفة من آخر مرة كنت فيها هنا، وهو أمر لطيف دائمًا"



وأتم: "أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من المباريات هذا الموسم، وأساعد الفريق على العودة إلى القمة مرة أخرى، يحتاج تشيلسي إلى أن يكون في القمة، هذا الموسم علينا أن نجعله موسمًا كبيرًا، وسأبذل قصارى جهدي للمساعدة".



وضم تشيلسي فيليكس مقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد حتى ست سنوات مع خيار التجديد لعام إضافي.

الجدير بالذكر أن فيليكس كان قد لعب معارًا من قبل مع البلوز وسجل 4 أهداف في 20 مباراة.

