انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يتأهب لتصفيات آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتم المنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم مساء الثلاثاء، معسكره التدريبي الذي أقيم في مصر، في أطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية.

وتعادل المنتخب مع نظيره المصري بنتيجة 1-1، فيما خسر المباراة الودية الأولى بنتيجة 1-2.

وأبدى مدرب المنتخب عبدالله القططي، رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في المواجهتين، مشيداً بالمنتخب المصري والندية التي كانت حاضرة في المباراتين مما منح الجهاز الفني فرصة للوقوف على سلبيات وإيجابيات الفريق.

وأضاف، قدمنا أداء مميزاً في المباراتين، ورصدنا عديد الملاحظات الفنية التي سنعمل عليها قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا الشهر المقبل، لتشكل محطة إعدادية هامة للتصفيات الآسيوية، وأن المنتخب يسير بنسق تصاعدي ونتطلع بالوصول إلى الاستحقاق الرسمي بالجاهزية المطلوبة.

وقال، إن هذا النوع من اللقاءات ذات الندية العالية مع منتخبات مميزة فنيا وبدنيا يعزز قدرات اللاعبين ويمنحهم خبرة كبيرة في المباريات والبطولات الدولية.

‏‎من جهة أخرى، يشارك المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا الحادية عشرة للناشئين، التي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم خلال الفترة من 2 حتى 11 أيلول المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء وملعب البولو في عمان.

‏‎ووضعت القرعة المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى إلى جانب العراق ولبنان، حيث يُلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي.

‏‎يذكر أن المنتخب الوطني حل في المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية إلى جانب إيران، سوريا، هونج كونج، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

‏‎ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم، منافسات المجموعة الأولى من التصفيات والتي تقام خلال الفترة 19 لغاية 27 تشرين الأول المقبل.

‏‎ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2025، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني .