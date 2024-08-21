نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع فيليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء والموافق الواحد من أغسطس الجاري عن التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد.

ويأتي تعاقد تشيلسي مع فيليكس بعد وقت طويل من المحاولات بين الطرفين من أجل حسم هذه الصفقة وارتدائه قميص الفريق اللندني الفترة القادمة.

تعاقد تشيلسي مع جواو فيليكس

وبحسب ما أعلنه نادي تشيلسي فإن فيليكس وقع على عقد انضمام إلى النادي مقابل 44.5 مليون جنيه إسترليني قادم من الروخي بلانكوس.

ويتضمن عقد جواو فيليكس لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق بقاءه مع النادي اللندني لمدة ست مواسم مع خيار التمديد لموسم جديد.