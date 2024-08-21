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أحمد جودة - القاهرة - عبر لاعب تشيلسي، كول بالمر، عن سعادته باختياره كأفضل لاعب شاب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين، أمس الثلاثاء، لكن لاعب الوسط المهاجم قال إن مساعدة النادي على الفوز بألقاب أكثر أهمية من الحصول على جوائز فردية.

بالمر: الألقاب الجماعية هي الأهم

وسجل اللاعب (22 عامًا) 22 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع تشيلسي بعد رحيله عن مانشستر سيتي.



وشارك في 5 من مباريات إنجلترا الـ7 في بطولة أوروبا وسجل في الخسارة في النهائي أمام إسبانيا.

وقال بالمر إنه وضع صورة جائزة لاعب العام في الموسم الماضي كخلفية لهاتفه المحمول كحافز لكنه أكد أن تركيزه ينصب على نجاح الفريق.

وقال بالمر لشبكة سكاي سبورتس: "الموسم بأكمله (الماضي) كان موسمًا رائعًا بالنسبة لي شخصيًا وآمل أن نتمكن من مواصلة هذا النجاح في الموسم الجديد".

وأضاف: "أريد الفوز بالألقاب مع تشيلسي، هذا هو الشيء الرئيسي، ثم الجوائز الفردية جميلة.. الأمر متروك لي لتقديم الأفضل لتشيلسي وهذا ما أخطط للقيام به".

ويعد بالمر ثالث لاعب من تشيلسي يتوج بالجائزة بعد سكوت باركر وإيدن هازارد وكان قد مدد عقده مؤخرًا مع النادي حتى 2033.