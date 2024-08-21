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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتكو مدريد الإنجليزي بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء والموافق الواحد والعشرون من أغسطس الجاري عن التعاقد مع كونور جالاجر، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن التعاقد مع جالاجر من تشيلسي

وكان جالاجر قد ارتبط بالرحيل عن البلوز خلال الساعات القليلة الماضية وسط اهتمام كبير من النادي الإسباني بالحصول على خدماته واقتناع دييجو سيميوني مدرب الفريق بخدماته.

وجاء إعلان الروخي بلانكوس صباح اليوم بشكل رسمي عن الحصول على خدمات جالاجر بعقد يمتد لمدة خمس سنوات مع الفريق الإسباني.

وأوضح نادي أتلتيكو مدريد في حديثه أن قيمة صفقة جالاجر ستكلف خزينة النادي 42 مليون يورو.