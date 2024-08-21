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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المريخ للسباحة بالزعانف نتائج مميزة خلال مشاركته في منافسات بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف، حيث حصد العديد من الميداليات في مختلف السباقات.

المريخ يحصد مراكز متقدمة في بطولة بورسعيد الصيفية للسباحة بالزعانف

تألقت اللاعبة ندى عبد العزيز بحصولها على خمس ميداليات ذهبية في سباقات 50 متر مزدوجة، 100 متر مزدوجة، 50 متر مونو، 100 متر مونو، وسباق التتابع 4×50 مزدوجة، مما أهلها للحصول على كأس أفضل سباحة في مرحلة 12 سنة.

كما حازت اللاعبة هنا مصطفى على الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 100 متر مزدوجة، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات فضية في سباقات 200 متر مزدوجة، 50 متر مزدوجة، و400 متر مزدوجة.

وفي منافسات أخرى، حصلت ريهام إبراهيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر مزدوجة، بينما أحرزت ساندي رمضان المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 400 متر مزدوجة. كما توجت نورهان بدر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر مزدوجة.

تعكس هذه النتائج الأداء القوي لفريق المريخ وتؤكد جاهزيته لمزيد من النجاحات في البطولات القادمة.