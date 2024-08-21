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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريقا بورفؤاد وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في مباراة ودية مثيرة، على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

بورفؤاد يتعادل مع كهرباء اسماعيلية 3-3 في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

جاءت المباراة حماسية حيث تبادل الفريقان الهجمات وسجل كل منهما ثلاثة أهداف في لقاء شهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين.

بدأ فريق بورفؤاد المباراة بقوة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول بعد ضغط متواصل على دفاعات كهرباء الإسماعيلية لكن الفريق المنافس لم يستسلم ورد سريعًا بتسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمرت الندية بين الفريقين، حيث شهدت المباراة تسجيل أربعة أهداف إضافية، بواقع هدفين لكل فريق ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للفريقين لتحقيق الفوز، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3، مما يعكس جاهزية كلا الفريقين لخوض غمار الموسم الجديد.

كانت هذه المباراة الودية فرصة للمدربين لتجربة خطط تكتيكية جديدة وتقييم أداء اللاعبين قبل بداية الموسم.