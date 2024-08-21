انت الأن تتابع خبر تعرف على جدول مباريات منتخب عمان القادمة في تصفيقات كأس آسيا 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل المنتخب الوطني العماني لكرة القدم تألقه في تصفيات كأس العالم2026 وكأس آسيا 2027، حيث أظهر أداءً متميزًا في التصفيات الآسيوية المزدوجة حيث يعكس هذا الأداء الطموح الكبير للفريق في سعيه للتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، وحالياً، يستعد المنتخب لمواجهة تحديات جديدة في المجموعة الرابعة، وهو يحاول بجهد كي يبقى متصدرا، وتعتبر هذه التصفيات فرصة ذهبية للمنتخب العماني لإثبات جدارته وتقديم مستوى يتناسب مع طموحاته، مما يجعله منافسًا قويًا في مسيرته نحو التأهل لأهم البطولات الكروية العالمية والقارية ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم جدول مباريات منتخب عمان.

جدول مباريات منتخب عمان

تم تحديد جدول مباريات منتخب عمان في تصفيات كاس العالم 2026 وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: العراق ضد عمان في 5 سبتمبر 2024.

العراق ضد عمان في 5 سبتمبر 2024. أما عن الجولة الثانية: عمان ضد كوريا الجنوبية في 10 سبتمبر 2024.

عمان ضد كوريا الجنوبية في 10 سبتمبر 2024. كذلك الجولة الثالثة: عمان ضد الكويت في 10 أكتوبر 2024.

عمان ضد الكويت في 10 أكتوبر 2024. أيضا الجولة الرابعة: عمان ضد الأردن في 15 أكتوبر 2024.

عمان ضد الأردن في 15 أكتوبر 2024. الجولة الخامسة: عمان ضد فلسطين في 14 نوفمبر 2024.

عمان ضد فلسطين في 14 نوفمبر 2024. الجولة السادسة: عمان ضد العراق في 19 نوفمبر 2024.

عمان ضد العراق في 19 نوفمبر 2024. كذلك الجولة السابعة: كوريا الجنوبية ضد عمان في 20 مارس 2025.

كوريا الجنوبية ضد عمان في 20 مارس 2025. الجولة الثامنة: الكويت ضد عمان في 25 مارس 2025.

الكويت ضد عمان في 25 مارس 2025. كذلك الجولة التاسعة: عمان ضد الأردن في 5 يونيو 2025.

عمان ضد الأردن في 5 يونيو 2025. واخيرا الجولة العاشرة: فلسطين ضد عمان في 10 يونيو 2025.

فلسطين ضد عمان في 10 يونيو 2025. بعض المباريات ستبث عبر قناة عمان الرياضية.

المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026