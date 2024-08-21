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أحمد جودة - القاهرة - أصبح بطل العالم مع منتخب الأرجنتين وبطل "كوبا أمريكا" مرتين، المدافع ماركوس أكونيا، لاعبًا جديدًا في صفوف فريق ريفر بليت، وذلك حسبمًا أعلن النادي اليوم الأربعاء.

ريفر بليت الأرجنتيني يعلن ضم أكونيا قادمًا من إشبيلية

وبهذا، أصبح لاعب فريق إشبيلية السابق ثانٍ متوج بمونديال قطر يعود للأرجنتين بعد زميله السابق في المنتخب، خيرمان بيزيا، الذي انتقل أيضًا إلى ريفر بليت.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن أكونيا "يعمل على حسم مستقبله"، ولهذا السبب غاب عن تدريبات الفريق أمس.

وبعد قليل من تغيير صورة الملف الشخصي للحساب على منصة (إكس) إلى بيضة وخلفيتها حمراء نشر صورة ليبضة عملاقة بها خط أحمر فوق ملعبه (مونومنتال) على الحساب بـ "إنستغرام"، رحّب النادي رسميًا بانضمام اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا والذي يلقب بالـ "بيضة".

كما نشر نادي "المليونيرات" فيديو على حسابه بـ(إكس) يقول خلاله "مرحبا بك يا بطل العالم في بيت أبطال العالم"، إذ ظهر خلال المقطع حقيبة تُفتح ويظهر خلالها قميص يحمل اسم أكونيا ومجسم صغير لكأس العالم.

ووصل ماركوس أكونيا، لاعب إشبيلية، إلى الأرجنتين أمس الثلاثاء لإتمام انتقاله إلى نادي ريفر بليت، ليصبح بذلك ثاني لاعب أرجنتيني يحرز لقب كأس العالم يعود إلى بلاده.

وكان من المتوقع في الأيام الأخيرة عودة المدافع إلى كرة القدم الأرجنتينية، التي غادرها عام 2017 للانضمام إلى سبورتنغ لشبونة.

وبعد 3 مواسم قضاها في الفريق البرتغالي، انتقل إلى إشبيلية، حيث قضى 4 مواسم فاز خلالها بلقب الدوري الأوروبي 2023، وخاض 149 مباراة رسمية سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة.