انت الأن تتابع خبر نذير الشؤم لنجم كرة القدم العالمي؛ توقعات عراف نيجيري يُنذر فيكتور أوسيمين بخطر محدق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يركز النجم النيجيري فيكتور أوسيمين الأنظار في الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مستقبله الذي لم يحسم بعد، رغم اقتراب انطلاق الموسم الجديد للدوريات الأوروبية. ووفقا للتقارير، فإن أوسيمين، الذي يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2026، يعتبر محط اهتمام من قبل عدة أندية كبرى، بما في ذلك تشيلسي وباريس سان جيرمان والأهلي السعودي.

وأضاف المصدر أن تشيلسي يظهر كالمرشح الأبرز لضم أوسيمين نظرًا لاستعدادهم لتلبية المطالب المالية لنابولي. وبالتالي، تشير التقارير إلى أن البلوز قد يضمون أوسيمين مقابل التخلي عن روميلو لوكاكو وإضافة مبلغ مالي أو بعض اللاعبين الآخرين. ومع ذلك، يبدو أن أوسيمين ليس متحمساً تماماً للانتقال إلى تشيلسي، مفضلاً الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

كما تحدث إيليا أوديل، العراف النيجيري، في فيديو متداول، محذرًا أوسيمين من الانتقال إلى تشيلسي ومشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدمير مسيرته الكروية. وقال أوديل "أريد أن أقدم نصيحة سريعة لأوسيمين، لا تذهب إلى تشيلسي. إن ذهبت، فلن تتألق بل ستقتل مسيرتك الكروية هناك".

هذا التوجيه الشخصي قد يعقد قرار أوسيمين، حيث يضع هذا التنبؤ على الطاولة عنصرًا إضافيًا قد يؤثر في قراره بشأن النادي الأوروبي الذي سينضم إليه. يظل مستقبل نجم كرة القدم النيجيري موضوعًا للتكهنات والتوقعات في الأيام القليلة المقبلة.