نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. صفقات الاتحاد في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من الجمهور في كل مكان ومحبي كرة القدم السعودية بشكل خاص بمعرفة صفقات الاتحاد في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياق ذلك، فيضع لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أبرز صفقات نادي الاتحاد السعودي التي نجح في الحصول عليها من أجل تدعيم الفريق الفترة القادمة.

ويستهدف نادي الاتحاد التعاقد مع لاعبين جدد يكون بإمكانهم إحداث الفارق من أجل تعويض ما فشل في تحقيقه الموسم الماضي والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد أن جاء في المركز الخامس الموسم المنصرم.

صفقات الاتحاد في الانتقالات الصيفية قبل بدء الموسم

أحمد الغامدي قادم من الاتفاق بقيمة 7.36 مليون يورو

حامد الشنقيطي قادم من الشباب مجانًا

سعد آل موسى قادم من الاتفاق والمبلغ غير معلن

حسام عوار قادم من روما بمبلغ 12 مليون يورو

صالح الشهري قادم من الهلال في صفقة انتقال حر

معاذ فقيهي قادم من الهلال بقيمة 1.2 مليون يورو

موسى ديابي قادم من أستون فيلا بقيمة 60 مليون يورو

بريدراج راجكوفيتش قادم من ريال مايوركا بمبلغ 8 مليون يورو