نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موتا يشيد بلاعبيه بعد الانطلاقة القوية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدا تياجو موتا مدرب يوفنتوس راضيا عن أداء لاعبيه في أول مباراة رسمية له مع الفريق بعد الفوز على كومو بنتيجة 3/صفر مساء أمس الإثنين في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال موتا في مؤتمر صحفي "أنا راض عن الأداء، والأهم النتيجة، حققنا فوزا مستحقا".

وأضاف "لقد أعجبني الأداء الدفاعي للاعبين وإدراك اللحظة المناسبة للضغط على المنافس، واستعادة التوازن واستعداد المهاجمين بدءا من دوسان فلاهوفيتش لتنفيذ الضغط".

وتابع موتا" الفريق بمقدوره أن يتحسن، وأعتقد أن هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على ذلك".

ويتطلع يوفنتوس الفائز بالدوري تسع مرات متتالية بين عامي 2012 و2020 لانطلاقة جديدة تحت قيادة مدربه الجديد الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري الغائب عن يوفنتوس منذ أربعة أعوام.