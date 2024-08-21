نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهات قوية ونارية بالأسبوع الثاني ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة. موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي السبت 24 أغسطس مانشستريونايتد ضد برايتون 2:30. كريستال بالاس ضد وست هام يونايتد 5:00. فولهام ضد ليسترسيتي 5:00. مانشسترسيتي ضد ايبسويتش تاون 5:00. ساوثهامبتون ضد نوتينجهام فورست 5:00. توتنهام هوتسبير ضد ايفرتون 5:00. آرسنال ضد أستون فيلا 7:30. الأحد 25 أغسطس نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث 4:00. ولفرهامبتون ضد تشيلسي 4:00. ليفربول ضد برينتفورد 6:30. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566. - عمودي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.