نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الخميس 22-8-2024، في الدوري السعودي.

ويواجه النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره الرائد مساء غد الخميس على ملعب "الأول بارك"، وذلك في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة النصر ضد الرائد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

سيتم نقل وإذاعة مباراة النصر ضد الرائد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.