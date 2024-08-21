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أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي النصر السعودي شروطه للموافقة على انتقال نجمي فريقه ساديو ماني وعبد الإله العمري إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يضع شروطه لانتقال ماني والعمري إلى اتحاد جدة

ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة الرياضية فإن النصر اشترط دفع رواتب السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن النصر وافق بشكل مبدئي على إعارة اللاعبَين إلى الاتحاد، لكنَّه يتمسَّك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

وكان النصر قد مع ماني صاحب الـ 32 عامًا في أغسطس الماضي لمدة أربعة أعوام حتى 2027.

فيما قامت إدارة العالمي بتجديد عقد العمري صاحب الـ 27 عامًا في سبتمبر الماضي لمدة أربعة أعوامٍ إلى 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماني يتقاضى 40 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما يحصل العمري على 12.5 مليون ريال.