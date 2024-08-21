نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "سنفوز على الزمالك وهذا موقفي من الرحيل عن الأهلي إلى الخليج".. مروان عطية يفجر مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس مثيرة في الموسم الصعب الخاص خاضه الفريق والمنافسة القوية على لقب الدوري المصري بعد فترة ضغط كبيرة من المباريات المتتالية، بسبب المؤجلات.

وحقق الفارس الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه، بعد صراع ناري مع نادي بيراميدز حتى الجولات الأخيرة.

مروان عطية يفاجئ جماهير الزمالك

وأكد مروان عطية عبر شاشة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر:" شخصية الأهلي تظهر في المواقف الصعبة وأي شخص يدخل داخل المنظومه يتعلم ذلك، ونعمل كل ما في وسعنا في كل مباراة".

وواصل:" مباراة بيراميدز 3-2 كانت من أصعب وأمتع المباريات هذا الموسم والأهلي لا يعرف اليأس، ونقاتل حتى الدقيقة والنفس الأخير".

وتابع:" أركز مع النادي الأهلي فقط، ورفضت بعض العروض من الدوريات الخليجية، والموسم الجديد سيكون صعب ومضغوط".

وأشار:" خلال تواجدي في الملعب لا أركز جيدا مع الجماهير ولم ألاحظ أزمة هجوم الجماهير أمام سموحة، وعلمت ما حدث داخل غرفة خلع الملابس".

وأختتم:" مع احترامي لنادي الزمالك، سنفوز بلقب السوبر الإفريقي".