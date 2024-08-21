نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري، الأدوار الاقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد منافسات قوية ستنطلق اليوم، وتعد أبرزهم مباراة جالطة سراي ضد يانج بويز.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي ضد يانج بويز، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مييتلاند ضد سلوفان براتيسلافا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 4.

دينامو كييف ضد سالزبورج، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 3HD.

مالمو ضد سباراتا براج، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2HD.