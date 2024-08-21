محمد عبد الله: كأس مصر بطولة محسوبة على الزمالك.. ومواجهة الطلائع مختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الله نجم الزمالك السابق، أن بطولة كأس مصر لقب يبحث الفريق الأبيض عن تحقيقه ولا خلاف على أهميتها في مشوار الفريق بختام الموسم.

محمد عبد الله: كأس مصر بطولة محسوبة على الزمالك

قال محمد عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، بطولة كأس مصر محسوبة على الفريق ولا بديل عن التتويج بها.

وأضاف، كنت أتمنى قيادة جوزيه جوميز للفريق في بطولة كأس مصر، لا سيما وأن الهدف الأساسي هو التتويج به.

وشدد عبد الله على أن مواجهة طلائع الجيش في دور الـ16 ستكون مختلفة عن آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري، ولا بد من خوضها بفكر معين.

وأتم، على الجهاز الفني اللعب بخطة متوازنة وعدم الإندفاع للهجوم وفتح المساحات في ظل امتلاك فريق طلائع الجيش مجموعة مميزة من اللاعبين.