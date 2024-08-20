نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح مانشستر يونايتد يقترب من الانضمام إلي الدوري اليوناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب باناثينايكوس اليوناني من حسم صفقة انتقال الدولي الأوروجوياني فاكوندو بيليستري جناح مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة سكاي سبورت، أن النادي اليوناني تقدم بعرض رسمي لضم فاكوندو بيليستري مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

باناثينايكوس يسعي لضم لاعب مانشستر يونايتد

وأضافت أن اليونايتد لا يمانع في رحيل جناحه الأوروجاني إلي صفوف باناثينايكوس، ولكن بشرط وجود بند يسمح له في الحصول علي نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.

وأفادت أن إدارة النادي اليوناني أتمت الاتفاق مع فاكوندو بيليستري علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وانتقل الجناح الواعد البالغ من العمر 22 عاما إلي صفوف المان يونايتد عام 2022 قادما من بينارول في صفقة انتقال حر.