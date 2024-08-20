نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد ليفربول مع مامارداشفيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد مسئولي إدارة نادي ليفربول الإنجليزي مع جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى نادي فالنسيا الإسباني خلال الفترة القادمة.

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع حارس فالنسيا هذا الصيف، في ظل رغبة أرني سلوت، مدرب الفريق بوجوده معه في الفريق الفترة القادمة.

موقف ليفربول من التعاقد مع مامارداشفيلي

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ليفربول توصل إلى اتفاق مع نادي فالنسيا من أجل التعاقد مع مامارداشفيلي مقابل 40 مليون يورو شاملة المكافآت.

ولن يمانع فالنسيا رحيل الحارس الجورجي الفترة القادمة إلى الريدز خاصة وأن إدارة ليفربول قدمت العرض الذي يرغب به النادي للتخلي عن الحارس الفترة القادمة.

يذكر أن مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.