انت الأن تتابع خبر 50 سائقا يشاركون في بطولة الأردن لسباقات السرعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات الثلاثاء، عن مشاركة 50 سائقا وسائقة من الأردن وفلسطين في (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات السرعة) التي تقام على حلبة نادي السيارات الملكي الجمعة المقبل، بدعم من شركة زين الأردن.
ويتكون السباق من 3 جولات، وستجري الخميس عملية التدقيق الإداري والتوثيق والفحص الفني في الأردنية لرياضة السيارات.
ويتدرب السائقون في نفس اليوم على مسار السباق من الساعة 4 عصرا - الساعة 7 مساء، سيرا على الأقدام.
وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول مجانا للجمهور، للاستمتاع بالإثارة والتشويق أثناء مجريات السباق .