انت الأن تتابع خبر منتخب الكراتيه يشارك في بطولة آسيا للشباب والناشئين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غادر المنتخب الوطني للكراتيه العاصمة عمان الثلاثاء، متوجها إلى الى الفلبين، للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين وتحت 21 سنة التي تنطلق منافساتها الخميس.

ويضم الوفد الذي يرأسه رئيسة الاتحاد منار شعث كلا من مصطفى الفاعوري إداريا ومحمود فتيان مديرا فنيا ومحمود السجان مدربا وأسيل حماد معالجة، إلى جانب اللاعبين: معين النجار وأحمد السعود وحاتم الحراسي وهاني رشيد وعبد الرحمن يحمور وأوس سيف ووليد قطامي وعمر دويك وريان العموري ووسيم سلامة وأحمد أبو هزيم ومحمد الجعفري ويوسف نوفل.

ويشارك الحكمان الأردنيان إبراهيم القدس وهنادي البنا في إدارة منافسات البطولة، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور أياد الملاح .