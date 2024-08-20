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أحمد جودة - القاهرة - يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو وليامس، المتوج مع إسبانيا بكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية.

وبات كييزا خارج حسابات يوفنتوس مع قدوم المدرب الجديد تياجو موتا الذي أعلن صراحة عن عدم الاعتماد على نجم المنتخب الإيطالي، ما ترك ابن الـ26 عامًا من دون فريق مع بداية الموسم الجديد، لكنه قد يحل في برشلونة الذي سعى لضم مواطنه نيكو وليامس من أتلتيك بلباو من دون توفيق.

ورأت صحيفة سبورت أن كييزا قد يكون الخيار الأمثل بعد فشل ضم وليامس لا سيما أنه لن يكلف النادي الكاتالوني أكثر من 14 مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق تورينو من فيورنتينا، وذلك لأنه لا يبقى على عقده مع "السيدة العجوز" سوى عام واحد.

فيديريكو كييزا على رادار برشلونة

وأفادت الصحيفة أن برشلونة مهتم جدًا بكييزا لكن تبقى هناك عقدة الراتب السنوي البالغ حاليا 6 ملايين يورو من بعد اقتطاع الضرائب، إذ يريد منه تخفيض هذا الراتب كي يتمكن من التعاقد معه.

وتفيد تقارير أن مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين مهتمان أيضًا بضم كييزا الذي قدم عبر موكله التقارير الطبية لبرشلونة من أجل التأكيد أنه تعافى تماما من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها قبل عامين، وذلك وفق سبورت التي أشارت إلى أن اللاعب يريد عقدا يمتد لثلاثة أعوام على أقل تقدير كي يضمن الاستمرارية.

ولم يكن كييزا الخيار الأول لبرشلونة، إذ بحث أيضا بضم الفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني والكولومبي لويس دياس من ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى وليامس، لكن التكلفة المالية كبيرة جدًا ولا تتناسب مع الميزانية والوضع المالي الدقيق للنادي حسب سبورت.

