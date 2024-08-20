نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينتقل نجم الهلال السعودي إلى روما؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشترطت إدارة نادي الهلال السعودي تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إضافة إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وفقًا لتقرير صحافي محلي.

وذكر موقع الرياضية السعودي الإلكتروني، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أن الإيطالي دانييلي دي روسي، مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سعود عبد الحميد إلى روما.. شرطان من الهلال





أمام ذلك، لم يرد الهلال رسميًا بالرفض، أو القبول على الخطاب الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من النادي الإيطالي، ما يفتح باب الأمل أمام نادي العاصمة الإيطالية حتى الآن لقبول عرضه.



يشار إلى أن عبد الحميد، انضم إلى الهلال قادمًا من الاتحاد في يناير (كانون الثاني) 2022، وحقق مع الفريق الأزرق لقب الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي مرتين، والمركز الثاني في كأس العالم للأندية.

