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أحمد جودة - القاهرة - قال بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء إن "مدافعه يوسيب ستانيشيتش، العائد من فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي مع باير ليفركوزن، سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى".

وتعرض الدولي الكرواتي (24 عامًا)، الذي فاز بثنائية الدوري والكأس في مسيرة محلية دون هزيمة مع ليفركوزن الموسم الماضي، للإصابة خلال التدريب أمس الإثنين.

إصابة مدافع بايرن بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى



وقال بايرن في بيان "سيغيب ستانيشيتش عن الملاعب عدة أسابيع بعد أن أصيب مدافع الفريق بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى خلال تدريب أمس الاثنين. هذه نتيجة الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي لبايرن".

وتنطلق منافسات الدوري الألماني الأسبوع المقبل، إذ يسافر بايرن ميونخ لمواجهة فولفسبورغ يوم الأحد المقبل.