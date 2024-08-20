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أحمد جودة - القاهرة -

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الثاني لكرة القدم النسائية صباح اليوم، بخطاب يعلن من خلاله عدد الأندية المشاركة في دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025.

رسميًا.. 17 فريق يشارك بدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية

وجاء في الخطاب المرسل للأندية مشاركة 17 فريق بالقسم الثاني لدوري كرة القدم النسائية وبينهم ثلاثي جديد في مفاجأة كبيرة وهم (الاسماعيلي ورع للالعاب الرياضية وتيم أف سي)

وتضم باقي قائمة أسماء الأندية كلًا من: (السكة الحديد وايديال و6 اكتوبر ومركز شباب الزهور وكفر سعد والزهور وصيد المحلة وحدائق حلوان وSAK والقنطرة البيضاء ومركز شباب محلة حسن ورع للالعاب الرياضية والمجد السكندري وسموحة وطلائع الجيش والاسماعيلي وتيم اف سي)

ولم يحدد إتحاد الكرة المصري نظام المسابقات ولم يعلن عن لائحة مسابقة القسم الثاني لكرة القدم النسائية حتى الآن.

