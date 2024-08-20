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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب الإسباني ألبارو موراتا، مهاجم فريق ميلان، من أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الرباعية الرؤوس بالفخذ، والتي تعرض لها يوم السبت الماضي خلال أولى مباريات فريقه ببطولة الدوري الإيطالي "سيري آ" أمام تورينو 2-2 والتي أحرز خلالها هدفًا وقاد "الروسونيري" للتعادل أمام منافسه.

صدمة في ميلان.. الإصابة تُبعد موراتا 3 أسابيع

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، شارك موراتا (31 عامًا) في نصف الساعة الأخيرة من المباراة وهو يعاني من بعض الآلام والتي سرعان ما تحولت إلى إصابة سيغيب على إثرها عن مباراتي الفريق أمام كل من بارما ولاتسيو بالدوري.



كما أن مشاركته ببطولة دوري الأمم الأوروبية باتت مهددة. وسيغيب قائد منتخب إسبانيا، الذي توج معه ببطولة أمم أوروبا وكان أساسيا دائمًا في اختيارات قائمة "لا روخا" من قبل المدرب لويس دي لا فوينتي، عن مواجهة صربيا في الخامس من سبتمير (أيلول) المقبل بسبب الإيقاف كما سيكون من الصعب لحاقه بمواجهة سويسرا في الثامن من نفس الشهر بسبب الإصابة.

وسيتنافس حاليًا كل من الصربي لوكا يوفيتش والسويسري نوا أوكافور على مركز المهاجم في الميلان لتعويض غياب المهاجم الإسباني.

