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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لوكاكو ينقذ كونتي.. ماركا: جواو فيليكس إلى تشيلسي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لوكاكو ينقذ كونتي.. ماركا: جواو فيليكس إلى تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 20-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 لاجازيتا ديلو سبورت:

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 ضربة موتا
اليوفي يضرب بقوة امام كومو
لوكاكو ينقذ كونتي
اتالانتا اقوى من قبل
مركز فوفانا في الميلان جاهز له
 

كورييري ديلو سبورت: 

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بعد خسارة نابولي ٣-٠
كونتي في صدمة ويعتذر للجماهير
اليوفي وكوب على مشارف النهاية
لاتسيو مسحور بتاكي
بعد فوز بانيايا " فالنتينو راسلني"
 

 ماركا: 

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اسباب الغضب
سجل رقمي فائق آخر
اتلتيكو مدريد ٢-٢ فياريال
جوليان الفاريز يبدأ وجواو فيليكس يغادر إلى تشيلسي
 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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