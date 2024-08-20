"هيرجع تاني" ....مفاجأة بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم النصر والعودة لهذا الفريق

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رياض - احمد صلاح - يشعر العديد من جماهير كرة القدم السعودية بالقلق على مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاللاعب على وشك أن يبلغ الأربعين من عمره، وتنتشر أخبار عن رغبته في الرحيل عن فريق النصر في الدرجات الأدنى خلال الـ12 شهرًا القادمة.

مفاجأة بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو نجم النصر

في ظل تساؤلات العديد من المشجعين حول مستقبل النجم البرتغالي، كشف لاعب كرة القدم الفرنسي المعتزل لويس ساها، الذي لعب مع رونالدو في مانشستر يونايتد لأكثر من أربع سنوات، أن رونالدو قد يعود إلى مانشستر يونايتد كمدرب بعد اعتزاله، ”الطريقة المريرة التي ودّع بها الأسطورة البرتغالية مانشستر يونايتد بعد خلاف مع المدرب الهولندي إيريك تين هاجه، لا ينبغي أن تثنيه عن العودة إلى النادي في المستقبل، مشيراً بإن كريستيانو رونالدو لديه الشغف والتفاني للعودة إلى مانشستر يونايتد يومًا ما، ولو كمدرب.

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