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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إسبانية عن تطورات رحيل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعي نادي ريال بيتيس الإسباني للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الذي خرج من حسابات الألماني هانسي فليك المدير الفني للفريق الكتالوني.

ريال بيتيس يقترب من ضم نجم برشلونة



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن بيتيس يريد فيتور روكي على سبيل الإعارة مع خيار البيع المشترك مع برشلونة في المستقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني يرغب في بيعه فقط الآن ولا يفكر في الإعارة، يفضل اللاعب الانتقال إلى بيتيس الذي يريد إقناع برشلونة بأن قيمة البرازيلي يمكن أن تزيد وأن رحيله في الوقت الحالي لا يؤدي إلى اللعب النظيف.

