انت الأن تتابع خبر رونالدو يتحدى إدارة النصر ويؤكد موقفه الثابت بشأن كاسترو ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تزايدت التوترات في نادي النصر بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال، حيث يظهر نجم الفريق كريستيانو رونالدو دعمه الكامل للمدير الفني لويس كاسترو، في مواجهة محاولات الإدارة لإقالته. رغم الانتقادات، يصر رونالدو على بقاء كاسترو في منصبه ويعارض بشدة أي خطوة للإطاحة به.
رونالدو يتحدى إدارة النصر ويؤكد موقفه الثابت بشأن كاسترو
- يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر توترا مع إدارة النادي بسبب رغبتها في إقالة مواطنه لويس كاسترو من منصب المدير الفني بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال.
- تقول صحيفة الرياضية السعودية إن رونالدو يؤيد بقاء كاسترو في قيادة النصر، على الرغم من الخسارة الثقيلة التي تكبدها الفريق في نهائي كأس السوبر، حيث انتهت المباراة بخسارة النصر 1-4 أمام الهلال. رونالدو يعارض بشدة أي خطوة لإقالة كاسترو ويدعمه في استمراره بالمنصب.
- من ناحية أخرى أفادت صحيفة أبولا البرتغالية بأن إدارة النصر تفكر في التعاقد مع سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق ليحل محل كاسترو إذا ما تمت إقالته يشير ذلك إلى وجود خلافات كبيرة داخل النادي بشأن مستقبل المدير الفني.
- في غضون ذلك يستعد فريق النصر لافتتاح مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الرائد يوم الخميس المقبل. ستقام المباراة على ملعب الأول بارك في تمام الساعة التاسعة مساء، ويأمل النصر في تحقيق بداية قوية للموسم الجديد تحت قيادة كاسترو، ما لم تحدث تغييرات كبيرة قبل المباراة.