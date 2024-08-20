نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوندوجان نجم برشلونة يعلن اعتزال اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة ومنتخب ألمانيا، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد أنباء رحيله عن ناديه الإسباني خلال الفترة المقبلة، وكان قد انضم للنادي الكتالوني من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت تقارير صحفية أن جوندوجان أصبح قريبًا جدًا من الرحيل عن فريقه برشلونة وعودته لمانشستر سيتي، بخلاف أنباء انضمامه لصفوف فريق فنربخشة التركي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

أسباب اعتزال جوندوجان اللعب الدولي مع ألمانيا

وقال جوندوجان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستاجرام”: "إلى كرة القدم الألمانية العزيزة، بعد أسابيع من التفكير، قررت أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "أنا فخور بخوضي 82 مباراة دولية مع منتخب بلادي، وهو إنجاز لم أكن أتخيله عندما بدأت مشواري في عام 2011. لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أقود الفريق في بطولة اليورو، وبعد كل هذه السنوات، تمكنا من إعادة الفخر لشعبنا، وهذا يسعدني كثيرًا".

وأشار جوندوجان إلى أنه شعر بالإرهاق الجسدي والذهني قبل البطولة، مما دفعه للتفكير في مستقبله، حيث قال: "سأظل مشجعًا لألمانيا وأتمنى أن نستمر في الصعود، ولدينا مدرب رائع وفريق جيد جدًا بروح كبيرة".

واختتم جوندوجان بيانه قائلًا: "أشكر جميع الجماهير، وطاقم العمل، والمدربين، واللاعبين الذين كانوا معي طوال مشواري".

يذكر أن جوندوجان، البالغ من العمر 33 عامًا، خاض آخر مباراة له مع منتخب ألمانيا أمام إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024، حيث خسر منتخب الماكينات بهدفين مقابل هدف.