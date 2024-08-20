محمد الشناوي يكشف أحداث مثيرة بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء

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رياض - احمد صلاح - كشف حارس المرمي وقائد الأهلي المصري(محمد الشناوي)عن كواليس مثيرة تتعلق بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء، وينتهي عقد(محمد الشاوي)مع الأهلي في صيف 2025، ولكن قبل سنوات وصلته العديد من العروض من بيراميدز.

بقاء محمد الشناوي مع القلعة الحمراء

تطرق الشناوي من خلال حديثه علي قناة (أون تايم سبورتس)عن الاستمرار بالقميص الأحمر، حيث قال: “أتاني عرض كبير من قبل نادي بيراميدز، واستكمل بيراميدز بعرض مليوني دولار من أجل الحصول على خدماتي مبدئيا ولكن الأهلي رفض، ثم تحول العرض لاعارة مقابل 4 ملايين دولار وكرر الأهلي رفضه مره أخرى”.

وأشار الي أن العروض كانت بمبالغ كبيرة للغاية، حيث رفض عروض تبلغ 500 مليون جنيه (نصف مليار جنيه) خلال 3 مواسم، و ما آخذه الآن أقل من 20% من هذا المبلغ.

مستقبل محمد الشناوي مع الأهلي

وبشأن مستقبل محمد الشناوي مع الأهلي، أوضح (محمد الشناوي) أن هناك عروض من بعض الأندية ولايوجد شيء رسمي حتى وقتنا الحالي، واستكمل أن الكل يعرف أني لن أخرج إلا عن طريق إدارة الأهلي، ويمتد عقدي مع النادي الي موسم آخر.

واستكمل أنه لا يوجد خلاف وستكون الإدارة منشغلة في أمور أخرى وهم يعرفون أني موجود في كل الأحوال، ويذكر أن القيمة السوقية للاعب (محمد الشناوي) تصل الي مليوني يورو.

محمد الشناوي