نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب سلوفينيا: تلقيت عرضا لتدريب بيراميدز وهذا كان ردي.. وأعرف الأهلي جيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماتياس كيك المدير الفني لمنتخب سلوفينيا الأول لكرة القدم، عن تلقيه عرض كبير في الفترة الأخيرة، من أجل تدريب فريق بيراميدز، وأنه يعرف النادي الأهلي جيدا.

مدرب منتخب سلوفينيا يتحدث عن أداء منتخب بلاده في يورو 2024

وقال كيك في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأداء كان جيدا ولم نخسر أي مباراة في البطولة، وأنا راضٍ عن الأداء في بطولة اليورو، وتحديدا أننا قدمنا مباريات قوية خصوصا في مباراة البرتغال ولعبنا 120 دقيقة جيدة وخرجنا من ثمن النهائي أمامهم بركلات الترجيح".

وأكمل: "منتخب إسبانيا افضل فريق في البطولة بعدما قدم مستوى مميز في اليورو، وأبارك لهم على التتويج بهذه البطولة، ومنتخب إنجلترا كان من أحد الفرق التي كانت مفضلة لي في اليورو ومباراتنا أمامهم في دور المجموعات كانت صعبة ولكننا كنا أكثر صبرا، وقدمنا أداء جيد ومميز وتعادلنا معهم دون أهداف وأظهر لاعبينا كل ما لديهم خلال المباراة".

وأوضح مدرب سلوفينيا: "كنت مدربا لفريق اتحاد جدة السعودي وسعيد جدًا بالفترة التي قضيتها خلال وجودي داخل الوطن العربي، وشرف كبير ليّ أن أتلقى عروضا من الأندية العربية في منطقة تتطور بها كرة القدم بشكل كبير وتنال اهتماما كبيرا".

مدرب سلوفينيا يكشف عن تلقيه عرض لتدريب بيراميدز

وأتم مدري سلوفينيا: "تلقيت عرضا من نادي بيراميدز لتدريب الفريق، وتواصل معي أحد وكلاء اللاعبين الآخرين معي منذ فترة من أجل الحصول على عرض من الأهلي أو الزمالك لكي أدربهم، ولكن ردي أنني سعيد مع منتخب سلوفينيا ومستمر معهم، ولكن الآن أنا منفتح على أي عروض، خصوصا أن مستوى الكرة المصرية يتطور".