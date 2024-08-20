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صامويل مبانجولا: اعتقدت أن ما حدث كان حلمًا

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف صامويل مبانجولا، نجم يوفنتوس الصاعد، بأنه شعر وكأن تسجيله هدفًا في أول ظهور له مع الفريق كان حلمًا.

صامويل مبانجولا: اعتقدت أن ما حدث كان حلمًا

حقق يوفنتوس انتصارًا كبيرًا على كومو في افتتاح الموسم الجديد بنتيجة 3-0، بفضل تألق مبانجولا الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

وفي تصريحاته لشبكة "فوتبول إيطاليا"، قال مبانجولا: "كان شعورًا لا يوصف، لقد كانت هذه المرة الأولى لي في الدوري الإيطالي والأولى مع الفريق الأول في مباراة رسمية. أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "عندما سجلت هدفي الأول، شعرت وكأنه حلم. وعندما سمعت الجماهير تهتف باسمي، كان ذلك أمرًا لا يُصدق".

من جانبه، علّق مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط يوفنتوس، بعد المباراة قائلًا: "المدرب طالبنا بإشعال حماس الجماهير. نحن بحاجة إلى تقديم أداء قوي على أرض الملعب والعمل بجد، بعيدًا عن الكلام".

واختتم لوكاتيلي حديثه قائلًا: "أهنئ صامويل على أدائه الرائع، لقد استغل الفرصة بشكل مثالي. إنه فقط في بداية مشواره، ولديه كل ما يلزم للاستمرار في التطور. عليه أن يواصل العمل بجد".

مريم الجابري

مريم الجابري

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