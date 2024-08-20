نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من موتا بعد تخطي عقبة كومو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدمه فريقه في مباراتهم الافتتاحية للموسم الجديد، والتي انتهت بفوز مقنع بنتيجة 3-0 على حساب كومو ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

اول تعليق من موتا بعد تخطي عقبة كومو

وقال موتا في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياست" عقب المباراة: "أنا ممتن وسعيد بما رأيته اليوم، لم أتوقع فقط الأداء المميز من مبانجولا، بل من جميع اللاعبين أيضًا."

وأضاف: "مبانجولا شارك اليوم لأنه استحق ذلك بفضل أدائه المتميز خلال الفترة التحضيرية. أنا سعيد لأجله وللفريق بأكمله لأننا قدمنا مباراة رائعة."

وتابع: "فلاهوفيتش قدم أداءً استثنائيًا اليوم. هو لاعب محوري لفريقنا، ونحن بالتأكيد بحاجة إليه. كما أن كينان يلدز يتمتع بقدرات مميزة تمكنه من اللعب في مركز الجناح الأيسر، وأنا سعيد بمرونته في أداء أدوار مختلفة."

وأشار مدرب يوفنتوس: "لقد أظهر دوسان اليوم تواضعًا كبيرًا وساهم بفعالية في تعزيز وحدة الفريق. واجهنا فريقًا ممتازًا مليئًا بالحماس، لكننا تعاملنا مع المباراة بالشكل الصحيح وباحترام. اللاعبون أظهروا جودة عالية، وقدمنا أداءً جيدًا طوال المباراة."

واختتم موتا حديثه قائلًا: "علينا الآن التعافي واستعادة طاقتنا للتركيز على المباراة القادمة ضد فيرونا. نعلم أننا سنواجه فريقًا صعبًا، كما أظهروا في الجولة الأولى، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لدينا."