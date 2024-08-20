نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان الرسمي قريبا.. آخر تطورات تعاقد الزمالك مع أولى الصفقات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع صفقة مميزة جديدة، في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

الزمالك يقترب من حسم صفقة بن شرقي

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك بات قريبا للغاية من حسم صفقة بن شرقي، بعدما توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب".

وأضاف:" بن شرقي كان يرغب في الحصول على 2 مليون دولار و500 ألف، ولكن نادي الزمالك رفض هذا المبلغ الكبير، وتفاوض معه لتقليله وبالفعل توصل النادي مع اللاعب إلى اتفاق نهائي لضمه. في الصيف الحالي ".

واختتم:" بن شرقي وافق على العودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى، ومن المقرر أن يعلن النادي عن الصفقة بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة ".