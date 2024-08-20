نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي يحدد شروط انتقال سعود عبدالحميد إلى روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي الهلال السعودي شروطها من أجل الموافقة على رحيل سعود عبد الحميد لاعب الفريق إلى روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلبت إدارة نادي الهلال تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.

وأشارت صحيفة الرياضية أن الإيطالي دانييلي دي روسي مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي سعود عبدالحميد بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن هذا الصيف.

وذكرت أن الهلال لم يرد حتى الآن بشكل رسمي بالرفض أو القبول على الخطاب الذي تلقَّاه عبر البريد الإلكتروني من نادي روما الإيطالي.

جدير بالذكر أن عبد الحميد كان قد انتقل إلى الهلال السعودي قادمًا من الاتحاد السعودي في يناير 2022، وحقق الدوري وكأس الملك وكأس السوبر السعودي مرَّتين، والمركز الثاني في كأس العالم للأندية.