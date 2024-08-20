نصر أبو الحسن: هدفنا كان البقاء في الدوري والإعداد للموسم المقبل والجميع خاضع للائحة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن، رئيس مجلس النادي الإسماعيلي عن كواليس العام الأول لمجلسه، بعد فوزه بانتخابات الجمعية العمومية للإسماعيلي أغسطس الماضي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية:" كنا داخلين وعارفين المشاكل اللي جوا النادي، واستلمنا النادي والفريق رحل عنه كل القوام الأساسي بالإضافة إلى إيقاف القيد و12 قضية علي النادي صادر احكام في 5 قضايا منها".

نصر أبو الحسن: وضعنا نظاما داخل الإسماعيلي والجميع خاضع للائحة

وأضاف نصر أبو الحسن، خلال تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي: "كان الهدف أن نبقي في الدوري ولا نكون مهددين بالهبوط، وهذا بالتحديد ما اتفقنا اتفقنا عليه داخل المجلس من بداية الدوري، وأن يكون هذا الموسم اعداد للموسم القادم عن طريق الإبقاء علي العناصر القويه في الفريق، ومنح الفرصة للعناصر المبشرة، بالمشاركة في مباريات أكثر لاكتساب خبرات".

وأكمل رئيس الإسماعيلي:" وضعنا نظاما للكبير قبل الصغير، ومن يخرج عنه حتي لو لاعب مهم ونحتاجه، يتم تطبيق اللائحة عليه حال خروجه عن النظام، وهذا شيء لم يكن موجودًا قبل ذلك وكنا نرغب في تطبيقه".

وأضاف نصر أبو الحسن أن الخروج من هذا الموسم بوضع نظام قوي وصارم، وأن لا يكون هناك تفرقة بين لاعب كبير وصغير، فالجميع يخضع لنظام واحد والجميع يطبق عليه لائحة الثواب والعقاب.

واختتم:" كان هناك خلل شديد جدا من موظفين وإداريين في النادي فكان يجب وضع نظام للنادي، وهذا ما حدث يالفعل، وسيستمر للمواسم المقبلة، النادي الإسماعيلي مصنع والأجواء المالية والإداريو تؤثر بشكل كبير ع الأوضاع الفنية داخله".

يذكر إن نصر أبو الحسن فاز برئاسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، التي أقيمت 19 أغسطس 2023 بعد منافسة قوية، خلفا للجنة المؤقتة برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي.

وأنهى فريق الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال الموسم الجاري، في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، فيما نال الهزيمة خلال 15 مباراة، وسجل مهاجمو الإسماعيلي 33 هدف، فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا.