ليستر يرفض خسارة توتنهام
تعادل ليستر سيتي مع توتنهام هوتسبير 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الإثنين في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح ليستر سيتي، الصاعد للدوري الإنجليزي الممتاز، في تقديم عرض قوي أمام توتنهام، تمكن خلاله من تحويل تأخره بهدف إلى تعادل، ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة في بداية مشوارهما بالبطولة.
وتقدم المدافع الإسباني بيدرو بورو بهدف لتوتنهام في الدقيقة (29)، وأدرك مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي التعادل لفريقه في الدقيقة (57).
ويلتقي ليستر سيتي في مباراته المقبلة مع مضيفه فولهام، ويواجه توتنهام ضيفه إيفرتون يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.
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