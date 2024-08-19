فوز يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطالي

فوز يوفنتوس وأتلانتا بالدوري الإيطاليحقق يوفنتوس الفوز على كومو الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب أليانز، في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم يوفنتوس عرضا جيدا في بداية مشواره بالبطولة، وتمكن من حصد أول ثلاث نقاط، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما يأتي كومو في المركز التاسع عشر وقبل الأخير من دون نقاط.

وسجل ثلاثية يوفنتوس كل من صامويل مبانجولا في الدقيقة 23، وتيموتي وياه في الدقيقة 45، وأندريا كامبياسو في الدقيقة 90+1.

ويلتقي يوفنتوس في مباراته المقبلة مع هيلاس فيرونا، فيما يلتقي كومو مع كالياري وذلك يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس الجاري لحساب الجولة الثانية من البطولة.

وفي مباراة ثانية جرت اليوم أيضا، استهل أتلانتا مشواره في الدوري الإيطالي بتحقيق فوز كبير على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة ضمن الجولة الأولى.

وسجل رباعية أتلانتا كل من ماركو بريشيانيني هدفان في الدقيقتين 35، و66، وماتيو ريتيجي هدفان في الدقيقتين 45+1، و57 من ركلة جزاء.

ووضع أتلانتا أول ثلاث نقاط في رصيده بالبطولة ليحتل صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن باقي المنافسين، فيما حل ليتشي في المركز العشرين الأخير بجدول الترتيب بدون نقاط.

ويلتقي أتلانتا مع تورينو يوم الأحد 25 أغسطس الجاري، فيما يحل ليتشي ضيفا على إنتر ميلان حامل اللقب يوم السبت 24 أغسطس الجاري في الجولة الثانية من منافسات البطولة.