التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد إيجابيًا مع نظيره فياريال بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 16، بداع التسلل على صامويل لينو قبل تسجيله للهدف.

وسجل أرنوت دانجوما أول أهداف اللقاء لصالح فياريال في الدقيقة 18، بعد تمريرة طولية من الحارس كوندي إلى زميله دانجوما الذي راوغ المدافع بشكل رائع ثم سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وتعادل ماركوس لورنتي لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، بعد تمريرة من أنطوان جريزمان إلى لورنتي الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الدقيقة 35، منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد، بعد تسديدة من صامويل لينو من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وأحرز كوكي ميروديو بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح فياريال في الدقيقة 39، بعد عرضية من أليكس باينا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بكوكي وسكنت الشباك.

وتمكن ألكسندر سورلوث من تسجيل الهدف الثاني والتعادل لصالح الروخي بلانكوس في الدقيقة 5+45، بعد عرضية من باريوس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سورلوث برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس كوندي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثالث لصالح فياريال في الدقيقة 83، بعد ركلة حرة، نفذها نيكولاس بيبي بتسديدة مباشرة، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.