غوندوغان يعلن اعتزال اللعب دوليا

غوندوغان يعلن اعتزال اللعب دولياأعلن إلكاي غوندوغان قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم، اعتزاله اللعب الدولي، وغيابه عن بطولة كأس العالم 2026 التي تنظمها كندا وأمريكا والمكسيك.

وقرر غوندوغان، البالغ من العمر 33 عاما، إنهاء مسيرته الكروية مع المنتخب الألماني التي بدأها بظهوره الأول عام 2011.

وشارك غوندوغان في 82 مباراة مع المنتخب الألماني، وقاد منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة يورو2024 بألمانيا قبل الخسارة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي.

ويواصل اللاعب الألماني اللعب مع نادي برشلونة الإسباني، رغم التكهنات التي أشارت إلى رغبته في الرحيل.