نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نجم نابولي يزامل سام مرسي في إيبسويتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل إيبسويتش تاون الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه المصري الدولي سام مرسي، تدعيم الفريق قبل نهاية الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الدولي السويدي ميشال كايوستي قادمًا من نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأجري ميشال كايوستي حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي بعد الانضمام إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

إيبسويتش تاون يضم السويدي ميشال كايوستي

وقال اللاعب السويدي: "هذا شعور رائع وأنا سعيد لوجودي هنا، لقد استغرق الأمر بعض الوقت مع المفاوضات ولكنني هنا أخيرًا وأنا متحمس للغاية".

وأضاف: "لقد أجريت محادثات رائعة مع المدير ويبدو أن هذا مشروع مثير للاهتمام للغاية. إنه نادٍ طموح وفريق يتقدم".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لاعب أعمل بجد وأريد المساهمة في الهجوم والدفاع، أريد أن ألعب قدر الإمكان وسأسعى للحصول على بعض التدخلات الجيدة!".

وشارك السويدي ميشال كايوستي البالغ من العمر 25 عاما مع نابولي الموسم الماضي في 35 مباراة، صنع خلالهم 3 تمريرات حاسمة.