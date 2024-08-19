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عاجل.. تشكيل ليستر سيتي الرسمي لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيف كوبر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق توتنهام هوتسبير، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليستر سيتي أمام توتنهام

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

  • حراسة المرمى: هيرمانسن 
  • خط الدفاع: جستن، فايس، فيسترجارد، كريستيانسن 
  • خط الوسط: وينكس، نديدي، بونانوتي 
  • خط الهجوم: إسحاقو، ريد، جيمي فاردي 

موعد مباراة توتنهام أمام ليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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