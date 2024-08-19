نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آنجي بوسيتكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ليستر سيتي، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام أمام ليستر سيتي

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

فيكاريو خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي

بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي خط الوسط: سار، بينتانكور، جيمس ماديسون

سار، بينتانكور، جيمس ماديسون خط الهجوم: هيونج مين سون، سولانكي، جونسون

موعد مباراة توتنهام أمام ليستر سيتي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.