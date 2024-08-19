نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة حارس الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

تدريبات تأهيلية خاصة لمحمد صبحي

جاء ذلك، وفقًا للبرنامج التأهيلي المخصص للحارس، في ظل الإصابة التي عاني منها خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن شرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وخاض محمد صبحي، مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.