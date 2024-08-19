نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سفر لويس فيستني مدرب حراس الزمالك.. "بوكس" يقود التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد أحمد عبد العزيز "بوكس" مدرب حراس مرمى فريق الشباب مواليد 2007 بنادي الزمالك، تدريبات الحراس بالفريق الأول، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، استعدادًا للفترة المُقبلة.

أحمد عبدالعزيز يقود تدريبات حراس الزمالك

جاء ذلك، بسبب سفر لويس فيستني مدرب حراس المرمى بالفريق الأول، إلى بلاده لقضاء فترة الإجازة هناك مع أسرته.

وخاض ثلاثي الشباب، أحمد جمال ويوسف حمادة وعمر عبد العزيز، التدريبات تحت قيادة أحمد عبد العزيز "بوكس".

وأدى محمود الشناوي حارس المرمى، تدريبات تأهيلية واستشفائية دون المشاركة في المران الجماعي، بسبب المشاركة في مباراة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.