نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعيد صخرة دفاعه قبل مواجهة طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

حسام عبدالمجيد ينتظم في تدريبات الزمالك

جاء ذلك، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها حسام عبد المجيد، بعد مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

وشارك حسام عبد المجيد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والفنية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.