نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي

جاء ذلك، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة بلدية المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقاد تدريبات الفريق أندريه بيكي المدرب العام، وأحمد مجدي المدرب المساعد، وذلك بسبب سفر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني إلى البرتغال لقضاء فترة الإجازة هناك لزيارة أسرته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.